Фонетических разбор слова " (Не) хочет" За раннее благодарю!
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Фонетических разбор слова " (Не) хочет" За раннее благодарю!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хочет - (х`оч'эт) Х-(х)-согл., глухой, непарн., тверд., парн. О-(`о)-гл., уд. Ч-(ч')-согл., глухой, непарн., мягк., непарн. Е-(э)-гл., безуд. Т-(т)-согл., глухой, парн., тверд., парн. ------------------------------------------------- 5 букв, 5 звуков, 2 слога.
Гость:
х-[x]-согласный, глухой/непарный, твёрдый/парный о-[o]-гласный,ударный ч-[ч]-согласный,глухой,непарный,мягкий е-[е]-гласный, безударный т – [т] – согласный, глухой/парный, твёрдый/парный ---------------------------------------------------------------- 5 букв,5 звуков,2 слога
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