1. Как Архимед доказал что корона не из чистого золота?  2. Как рыбы и киты меняют глубину погружения? 

Физика
1. Как Архимед доказал что корона не из чистого золота?  2. Как рыбы и киты меняют глубину погружения? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.он положил ее в воду,а объем тела погруженного в воду равен объему вытесненой воды.затем он взял слииток чистого золота такой же массы и посчитал. посмотри мультфильм про архимеда))
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