2.Найдите значение выражение 6tg^x-2,ecJlu cos^x=0.5
Алгебра
2.Найдите значение выражение 6tg^x-2,ecJlu cos^x=0.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos^2x=0.5 sin^2x+cos^2x=1 sin^2x=1-cos^2x sin^2x=0,75 tg^2x=sin^2x/cos^2x = 1,5 6tg^2x-2 = 6*1,5 - 2 = 9-2=7 Ответ: 7
Гость:
6*sinx/cosx-2=6*sinx/0,5-2=12sinx-2=12koren(1-cos^2x)-2=12koren(1-0,5^2)-2=12koren0,75-2=12*0,9-2=10,8-2=8,8
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