Докажите на примерах, что: 1)произведение двух простых чисел является составным ч??слом; 2)произведение простого и составного чисел является составным числом; 3)любое четное число, кроме 2, является составным числом. Помогите п...
Математика
Докажите на примерах, что: 1)произведение двух простых чисел является составным ч??слом; 2)произведение простого и составного чисел является составным числом; 3)любое четное число, кроме 2, является составным числом. Помогите пожалуйста очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составное число может быть разложено на множители. Значит, произведение двух ЛЮБЫХ чисел является составным числом. 1) 2*3 = 6 6 = 2*3 2) 2*4 = 8 8 = 2*2*2 = 2*4 3) Любое чётное число кроме 2 делится на 2. Значит, оно составное. 4 = 2*2 6 = 2*3 и т.д.
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