Название и слоган для команды на тему гто

Гость: Гость:

"Одуванчики" - Держаться вместе, чтоб не сдуло Комета - у кометы есть девиз: "Никогда не падать вниз" Гренландия - человек без мечты, словно птица без крыльев! Подлецы - чего хотим - того добьемся, куда хотим - туда пробьемся.