Название и слоган для команды на тему гто
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Название и слоган для команды на тему гто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Одуванчики" - Держаться вместе, чтоб не сдуло Комета - у кометы есть девиз: "Никогда не падать вниз" Гренландия - человек без мечты, словно птица без крыльев! Подлецы - чего хотим - того добьемся, куда хотим - туда пробьемся.
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