Подчеркни слово ,в которых буквы o и u читаются не так, как в остальных словах. 2) horse, corn, morning, strond, short.
Английский язык
Подчеркни слово ,в которых буквы o и u читаются не так, как в остальных словах. 2) horse, corn, morning, strond, short.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
strond по моему,попробуй это.
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