Подчеркни слово ,в которых буквы o и u читаются не так, как в остальных словах. 2) horse, corn, morning, strond, short.

Английский язык

Подчеркни слово ,в которых буквы o и u читаются не так, как в остальных словах. 2) horse, corn, morning, strond, short.

Автор: Гость