Через дефис или слитно: Реки-сёстры? Река - кормилица? Река - дорога? Река - красавиц???

Русский язык
Через дефис или слитно: Реки-сёстры? Река - кормилица? Река - дорога? Река - красавиц???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через дефис конечнорооооооооо
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