Как ты понимаешь смысл слов Свобода вашего кулака кончается там где начинается нос другого вашего соседа

Гость: Гость:

Твоя свобода "действует" тогда, когда не будет мешать свободе другого человека.человек не должен нарушать права другого. твоя "территория"-это твой кончик носа "территория" другого человека-его же кончик никто не в праве заходит на"территорию" другого человека надеюсь,понятно))