Как ты понимаешь смысл слов Свобода вашего кулака кончается там где начинается нос другого вашего соседа
Обществознание
Как ты понимаешь смысл слов Свобода вашего кулака кончается там где начинается нос другого вашего соседа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твоя свобода "действует" тогда, когда не будет мешать свободе другого человека.человек не должен нарушать права другого. твоя "территория"-это твой кончик носа "территория" другого человека-его же кончик никто не в праве заходит на"территорию" другого человека надеюсь,понятно))
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