Проспрягайте в настоящем времени глаголы heißen, liegen

Немецкий язык
Проспрягайте в настоящем времени глаголы heißen, liegen
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Автор: Гость
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Гость:
Ich heiße Du heißt Er/sie/es heißt Wir heißen Ihr heißt sie/Sie heißen Ich liege Du liegst Er/sie/es liegt Wir liegen Ihr liegt sie/Sie liegen
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