Подалуйста помогите! русский чзык 2класс Климонова упражненик 123 записать слова р??зделив их для переноса. осока,день,растение,рис,моя,майка,карета,помидор,трамвай,яма,сайра,погода,гайка,чайка,осень,завтрак

Русский язык
Подалуйста помогите! русский чзык 2класс Климонова упражненик 123 записать слова р??зделив их для переноса. осока,день,растение,рис,моя,майка,карета,помидор,трамвай,яма,сайра,погода,гайка,чайка,осень,завтрак
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Гость:
Зайди на сайт решила. ком за 2 класс
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