Рассмотрите рисунок. назовите побеги и укажите признаки их видоизменегний.
Биология
Рассмотрите рисунок. назовите побеги и укажите признаки их видоизменегний.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под 1 корнивище ириса
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