Рассмотрите рисунок. назовите побеги и укажите признаки их видоизменегний.

Биология
Рассмотрите рисунок. назовите побеги и укажите признаки их видоизменегний.
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Автор: Гость
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Гость:
Под 1 корнивище ириса
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