Вычислите: -3 7/15 - 0,4 - 6 1/3; -1,5 - 3 4/5- 8 3/20; -2 5/8- 9,25- 3/4

Математика
Вычислите: -3 7/15 - 0,4 - 6 1/3; -1,5 - 3 4/5- 8 3/20; -2 5/8- 9,25- 3/4
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1)-23.2 2)-12,45 3) -13.125
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