Докажите равенство отрезков, соединяющих середину основания равнобедренного треугольника с серединами боковых сторон.
Геометрия
Докажите равенство отрезков, соединяющих середину основания равнобедренного треугольника с серединами боковых сторон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По первому признаку равенства треугольников (равенство двух сторон и углов между ними), образованные два треугольника при боковых сторонах исходного треугольника, будут равны, значит и их третьи стороны (отрезки, соединяющие середины основания и середины боковых сторон) тоже равны.
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