Докажите тождества. Опечатка в книге или я решаю неправильно? Прошу проверить. Вот 1-ый вариант решения: Не удалось преобразовать, отчего не равняется 1/2. 2-ой вариант решения: Мало что и таким образом не получилос...

Алгебра

Докажите тождества. Опечатка в книге или я решаю неправильно? Прошу проверить. Вот 1-ый вариант решения: Не удалось преобразовать, отчего не равняется 1/2. 2-ой вариант решения: Мало что и таким образом не получилось преобразовать, так у меня возникает вопрос: какой из методов преобразования был верным в данном примере? P.S. число 15 в градусах. Я не знаю как ставить знак "градуса"(подскажите) в редакторе формул, поэтому букву "o" поставил как показатель степени.

Автор: Гость