Корень уравнения (8х+2х)*8/2=160
Математика
Корень уравнения (8х+2х)*8/2=160
Ответ(ы):
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(8х+2х)*8/2=160 10x*4=160 10x=1604 10x=40 x=4
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