Помогите решить задачу из 4 класса !. Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухо??руктов. Сколько сухофруктов получится из 152 кг свежих фруктов?)))))))) Взарание спасибо!
Математика
Помогите решить задачу из 4 класса !. Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухо??руктов. Сколько сухофруктов получится из 152 кг свежих фруктов?)))))))) Взарание спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
8000г- 2500г152000г-хгх=152000х2500/8000=47500г=47кг 500 г сухофруктов1) Составим пропорцию:8 кг - 2,5 кг152 кг - х кгх=152*2,5/8 = 47,5 кг2) определим коэффициент выхода готового продукта:k = 8/2,5= 3,2152 / k = 152/3,2 = 47,5 кг
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