Помогите решить задачу из 4 класса !. Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухо??руктов. Сколько сухофруктов получится из 152 кг свежих фруктов?)))))))) Взарание спасибо!

Математика

Помогите решить задачу из 4 класса !. Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухо??руктов. Сколько сухофруктов получится из 152 кг свежих фруктов?)))))))) Взарание спасибо!

Автор: Гость