Вообщем задание такое: Назовите число,оберните до 6/8

Математика
Вообщем задание такое: Назовите число,оберните до 6/8
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