Решите задачу с помощью квадратных уравнений. Решите задачу,составив уравнение. Произведение двух атуральных чисел равно 30,а их разность равна 7.Найдите эти числа

Алгебра
Решите задачу с помощью квадратных уравнений. Решите задачу,составив уравнение. Произведение двух атуральных чисел равно 30,а их разность равна 7.Найдите эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
N1,n2-эти числа n2=-10 не подходит, т.к отрицательное. Значит n1=10,n2=3;
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