Решите задачу с помощью квадратных уравнений. Решите задачу,составив уравнение. Произведение двух атуральных чисел равно 30,а их разность равна 7.Найдите эти числа

Алгебра

Решите задачу с помощью квадратных уравнений. Решите задачу,составив уравнение. Произведение двух атуральных чисел равно 30,а их разность равна 7.Найдите эти числа

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