Упростите выражение ответ известен нужно само решение извените за качество
Алгебра
Упростите выражение ответ известен нужно само решение извените за качество
Ответ(ы):
Гость:
4 1/6 = 25/6 -1 1/5 = -6/5 => 4 1/6a^8b^5* (-1 1/5a^5b)^3 = 25/6a^8b^5 * 36/25 a^15b^3 = (25a^8b^5*36a^15b^3)/(6*25) = 6a^22b^8/1 = 6a^22b^8
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