Сочинить поучительный историю ,сделать выводы ( нравоучение). Для 3 класса

Гость: Гость:

Сказка про непослушную Арину. Жила-была девочка Арина.Были у неё и папа,и мама,и даже старенькая бабушка.Но Арина была очень капризной.То одно ей не нравится,то другое. Однажды летом Арина с родителями поехала в гости к бабушке.А бабушка жила в далёкой деревне,вокруг которой был дремучий лес.Как-то утром Арина встала очень рано,взяла лукошко и пошла в лес ягоды собирать.Но она никому не сказала,что уходит. Вот идёт Арина по тёмному лесу,а навстречу ей старая-старая бабуля с клюшкой идёт.А на плече у бабули сидит чёрный-пречёрный кот с огромными зелёными глазами.Тут Арина и поняла,что это не простая бабуля,а сама Баба Яга. "Что.внучка,пожаловала?Чего ищешь?"-спрашивает."Да я ,бабуля,за ягодами пошла!"-отвечает Арина.А сама боится."А где родители твои?Или сирота ты?"-говорит Яга. "Нет,у меня и папа,и мама есть.И даже бабушка.Ма к ней в гости приехали!"-сказала Арина."А как зовут твою бабушку?"-спросила Яга. Арина ответила,что её бабушку зовут Матрёна Ивановна.Тут Баба Яга обрадовалась и говорит:"Ну,это другое дело!Я твою бабушку хорошо знаю,она всегда ко мне хорошо относилась.Да и моего Ваську привечала,молоком кормила!" Потом Баба Яга спрашивает:"А почему ты одна пошла,где взрослые?"Арина и говорит:"Ну,этих взрослых!Надоели своими поучениями!То это нельзя,то ещё что-нибудь!" "Это не дело,-говорит Яга,-чтоб от родителей бегать!Они и должны тебе советовать,постарше тебя будут,поумнее!" А Арина на своём стоит,что ей надоела такая жизнь. Тут Баба Яга не выдержала и говорит непослушной Арине:"Вот что,внучка,иди-ка ты сюда!Я тебя на своей ступе быстро домчу до дома бабушки твоей!А если откажешься,то я тебя съем!" Тут Арина так испугалась, что дала себе слово всегда слушаться родителей и бабушку,и никуда не ходить без спроса.Баба Яга домчала Арину до дома.Все обрадовались возвращению Арины.А она сказала,что просит у всех прощения и забудет свои капризы. Вот и сказке конец,а кто слушал молодец!