5 класс ответье на вопросы пожалуйста познания мира
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5 класс ответье на вопросы пожалуйста познания мира
Ответ(ы):
Гость:
Человек наносит природе очень большой вред тем что срубает деревья и тд. заводы и фабрики наносят природе вред тем что выпускают химический воздух и уничтожают растения. потому что мы не можем обходиться без фабрик которые портят природу без деревьев которые мы вырубаем нам нужны материалы . Они имеют большое значение потомучто пытаются как то защитить природу. У нас очень большой долг перед природой потому что природа нас одевает кормит дает на место жительство.
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