Ребята пожалуйста скажите своими словами что означают слова достоинство и добродетель.
Литература
Ребята пожалуйста скажите своими словами что означают слова достоинство и добродетель.
Ответ(ы):
Гость:
Достоинство- это когда у человека есть подвели и он может об этом рассказать. Добродетель- тот человек который помогает людям!
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