Обчисли масу літій суліфіту який утвориться під час реакції літію і 0,4 моль сірки.
Химия
Обчисли масу літій суліфіту який утвориться під час реакції літію і 0,4 моль сірки.
Ответ(ы):
Гость:
обчисли масу літій сульфіду який утвориться під час реакції літію і 0,4 моль сірки. 0.4 x 2Li+S=Li2S 1 46 M(Li2S)=7*2+32=46 0.4-x 1-46 x=0.4*46/1=18.4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Русский язык
Какое предложение в этом тексте вопросительное ( летнее солнце освещает сосновый бор ) (мягким ковром лежит мох)( что там за красавец с тёмной голо...