Обчисли масу літій суліфіту який утвориться під час реакції літію і 0,4 моль сірки.

Химия
Обчисли масу літій суліфіту який утвориться під час реакції літію і 0,4 моль сірки.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
обчисли масу літій сульфіду який утвориться під час реакції літію і 0,4 моль сірки.     0.4    x 2Li+S=Li2S      1    46 M(Li2S)=7*2+32=46 0.4-x 1-46    x=0.4*46/1=18.4
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