Какое предложение в этом тексте вопросительное ( летнее солнце освещает сосновый бор ) (мягким ковром лежит мох)( что там за красавец с тёмной головкой на крепкой ножке )(это съедобный гриб боровик)

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Какое предложение в этом тексте вопросительное ( летнее солнце освещает сосновый бор ) (мягким ковром лежит мох)( что там за красавец с тёмной головкой на крепкой ножке )(это съедобный гриб боровик)

Автор: Гость