Какое предложение в этом тексте вопросительное ( летнее солнце освещает сосновый бор ) (мягким ковром лежит мох)( что там за красавец с тёмной головкой на крепкой ножке )(это съедобный гриб боровик)
Русский язык
Какое предложение в этом тексте вопросительное ( летнее солнце освещает сосновый бор ) (мягким ковром лежит мох)( что там за красавец с тёмной головкой на крепкой ножке )(это съедобный гриб боровик)
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Английский язык
Напиши письмо Тому , ответь на три его вопроса и задай ещё два вопроса о его однокл??ссниках . плиз помогите )) вот вопросы : By the way , do you h...