Помогите пожалуйста написать сочинение на казахском языке как я провела свое ден?? рождения
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста написать сочинение на казахском языке как я провела свое ден?? рождения
Ответ(ы):
Гость:
Мен үімде отбасымен бірге туылған күнімді өткіздім.Анам мен Әкем маған ең күшті сыйлық сыйлады.Ол сыйлық сыйлық отбасымның бақыты .Мен анамды да сүем және әкемді.Мен жан ұямды жақсы көремін.
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