Какое проверочные слово к слову племенной

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Какое проверочные слово к слову племенной
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
проверочное слово-племя.
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