Составить предложение из слов skate do you where

Английский язык
Составить предложение из слов skate do you where
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Where do you skate?.........
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