Вкусовая зона коры больших полушарий находится?

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Строгой локализации функций в коре не существует Каждому периферическому рецепторному аппарату соответствует в коре область, которую И. П. Павлов назвал корковым ядром анализатора. Области коры, где расположены корковые ядра анализаторов, называют сенсорными зонами коры больших полушарий. Ядерная зона двигательного анализатора, куда проводится возбуждение от рецепторов суставов, скелетных мышц и сухожилий, расположена в переднецентральной и заднецентральной областях коры. Зона кожного анализатора, связанного с температурной, болевой и тактильной чувствительностью, занимает заднецентральную область (позади центральной борозды) . Наибольшую площадь занимает корковое представительство рецепторов кисти рук, голосового аппарата и лица; наименьшую - туловища, бедра и голени. Ядерная зона зрительного анализатора находится в затылочной области. В височной области располагается корковая часть слухового анализатора. Вблизи от боковой борозды расположена ядерная зона вкусового анализатора.