Одну грань кубика покрасили в белый цвет,две грани-в красный,а остальные грани-в с??ний.Вероятность того,что при бросании кубика выпадает белая грань,равна...,красная-...,синяя-...
Математика
Одну грань кубика покрасили в белый цвет,две грани-в красный,а остальные грани-в с??ний.Вероятность того,что при бросании кубика выпадает белая грань,равна...,красная-...,синяя-...
Ответ(ы):
Гость:
1/12=0,08 белая грань 2/12=0,17 красная 9/12=075 синяя
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