Напиши письмо Тому , ответь на три его вопроса и задай ещё два вопроса о его однокл??ссниках . плиз помогите )) вот вопросы : By the way , do you have any funny teachers ? Wat about new school subjects ? Do you wear a uniform ,...
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Напиши письмо Тому , ответь на три его вопроса и задай ещё два вопроса о его однокл??ссниках . плиз помогите )) вот вопросы : By the way , do you have any funny teachers ? Wat about new school subjects ? Do you wear a uniform , i wonder ? на которые надо ответить.
Ответ(ы):
Гость:
Yes there is a lot of fun in our teachers.
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