N!=1*2*3...*n Считается,что 1!=1 Вычислите 2!,3!,4!,5!,7!
Математика
N!=1*2*3...*n Считается,что 1!=1 Вычислите 2!,3!,4!,5!,7!
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2, 6, 24, 120, 5040 соответственно
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