Решите пожалуйста) это дроби номер 728 ( в , г ) в.) Сколько килограммов в четверти тонны? г.) Сколько метров в одной восьмой километра? Решите

Математика

Решите пожалуйста) это дроби номер 728 ( в , г ) в.) Сколько килограммов в четверти тонны? г.) Сколько метров в одной восьмой километра? Решите

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