Решите пожалуйста) это дроби номер 728 ( в , г ) в.) Сколько килограммов в четверти тонны? г.) Сколько метров в одной восьмой километра? Решите

Математика
Решите пожалуйста) это дроби номер 728 ( в , г ) в.) Сколько килограммов в четверти тонны? г.) Сколько метров в одной восьмой километра? Решите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В 1 тонне-1000 килограмм 1000 кг : 4=250 кг-1/4 тонны В 1 километре - 1000 метров 1000 м : 8 =125 м-1/8 км Ответ:250 кг; 125 м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Обчисли масу літій суліфіту який утвориться під час реакції літію і 0,4 моль сірки.
Ответить
Українська мова
Споріднені слова до поданих слів: учити казати ходити
Ответить
Математика
(3×b+160):7=40 помогите с ришением
Ответить
Русский язык
Какое предложение в этом тексте вопросительное ( летнее солнце освещает сосновый бор ) (мягким ковром лежит мох)( что там за красавец с тёмной голо...
Ответить
Английский язык
Помогите прошу. Английский Superlative. Если поможете 40 балл ваша.
Ответить