Решите пожалуйста) это дроби номер 728 ( в , г ) в.) Сколько килограммов в четверти тонны? г.) Сколько метров в одной восьмой километра? Решите
Математика
Решите пожалуйста) это дроби номер 728 ( в , г ) в.) Сколько килограммов в четверти тонны? г.) Сколько метров в одной восьмой километра? Решите
Ответ(ы):
Гость:
В 1 тонне-1000 килограмм 1000 кг : 4=250 кг-1/4 тонны В 1 километре - 1000 метров 1000 м : 8 =125 м-1/8 км Ответ:250 кг; 125 м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Русский язык
Какое предложение в этом тексте вопросительное ( летнее солнце освещает сосновый бор ) (мягким ковром лежит мох)( что там за красавец с тёмной голо...