Надо написать сочинение по русскому языку ,помогите! Академик Д. С. Лихачёв предложил разработать заповеди человечности и сформулировал некоторые из них. Прочитайте эти заповеди. Выберите одну из них. Постройте на её основе р...
Русский язык
Надо написать сочинение по русскому языку ,помогите! Академик Д. С. Лихачёв предложил разработать заповеди человечности и сформулировал некоторые из них. Прочитайте эти заповеди. Выберите одну из них. Постройте на её основе рассуждение, подобрав, свои аргументы примеры. Адресуйте рассуждение своим одноклассникам. Не помысли народ свой врагом других народов Не ищи в науке только истину и не пользуйся ею во зло или ради корысти. Уважай мысли и чувства братьев своих. Пусть труд и мысли твои будут трудом и мыслями свободного творца, а не раба. Пусть живёт всё живое, мыслится всё мыслимое. Пусть будет свободным всё, ибо рождается свободным.
Ответ(ы):
Гость:
Взяла: "Уважай мысли и чувства братьев своих". Это очень мудрая заповедь. Смысл понятен даже маленькому ребенку. Нужно уважать мнение брата. Но слово "братьев" здесь не в понятии "родной брат". Здесь имеется ввиду любой человек, даже не знакомый. Все мы родились на одной планете, а значит - все мы братья, хоть и не родные. На множествах голосованиях нужно выслушать мнение своего товарища, а не упираться самому. Настаивать на своем - это в какой-то мере хорошо, но только в меру. не нужно своей упертостью закрывать рты другим. Каждый человек имеет право на отзыв,мнение в корректной форме.
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