Надо написать сочинение по русскому языку ,помогите! Академик Д. С. Лихачёв предложил разработать заповеди человечности и сформулировал некоторые из них. Прочитайте эти заповеди. Выберите одну из них. Постройте на её основе р...

Гость: Гость:

Взяла: "Уважай мысли и чувства братьев своих". Это очень мудрая заповедь. Смысл понятен даже маленькому ребенку. Нужно уважать мнение брата. Но слово "братьев" здесь не в понятии "родной брат". Здесь имеется ввиду любой человек, даже не знакомый. Все мы родились на одной планете, а значит - все мы братья, хоть и не родные. На множествах голосованиях нужно выслушать мнение своего товарища, а не упираться самому. Настаивать на своем - это в какой-то мере хорошо, но только в меру. не нужно своей упертостью закрывать рты другим. Каждый человек имеет право на отзыв,мнение в корректной форме.