Что общего между быком и пчелой

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Слово «пчела» однозначное. Это насекомое семейства перепончатокрылых с брюшком золотистого цвета, обладающее острым жалом. Пчела собирает цветочный нектар и пыльцу и перерабатывает нектар в мед, а пыльцу – в пергу. Слово «бык» имеет несколько значений: 1. Бык — это домашнее рогатое животное отряда крупных парнокопытных млекопитающих; самец коровы. Также быком называют самцов некоторых ,домашних и диких рогатых парнокопытных животных.2. Быком называют и массивную промежуточную опору моста.