Что общего между быком и пчелой

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Что общего между быком и пчелой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Слово «пчела» однозначное.  Это насекомое семейства перепончатокрылых с брюшком золотистого цвета, обладающее острым жалом. Пчела собирает цветочный нектар и пыльцу и перерабатывает нектар в мед, а пыльцу – в пергу. Слово «бык» имеет несколько значений: 1.  Бык —  это домашнее рогатое животное отряда крупных парнокопытных млекопитающих; самец коровы.  Также быком называют самцов некоторых ,домашних и диких рогатых парнокопытных животных.2. Быком называют и массивную промежуточную опору моста.
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