День Цветок Диван Дождь Задание: Подбери к именам существительным по два прилагательных. Запиши их. Запиши вопрос,на который отвечают все прилагательные. Составь и запиши предложение с любым словосочетанием.
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День Цветок Диван Дождь Задание: Подбери к именам существительным по два прилагательных. Запиши их. Запиши вопрос,на который отвечают все прилагательные. Составь и запиши предложение с любым словосочетанием.
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