Во сколько раз увеличили число 16,если получили 80?

Математика
Во сколько раз увеличили число 16,если получили 80?
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