Как решать { (х+у) в квадрате -2(х+у)=15 { х+ху+у=11?
Алгебра
Как решать { (х+у) в квадрате -2(х+у)=15 { х+ху+у=11?
Ответ(ы):
Гость:
Решение на фото. Лови
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