ПОМОГИТЕ!ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ-82 Какая масса 20% соляной кислоты потребуется для полно??о растворения 10 г смеси цинка с оксидом цинка, если при этом выделился водород объёмом 2,24 л (н.у.). Заранее спасибо
Химия
ПОМОГИТЕ!ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ-82 Какая масса 20% соляной кислоты потребуется для полно??о растворения 10 г смеси цинка с оксидом цинка, если при этом выделился водород объёмом 2,24 л (н.у.). Заранее спасибо
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