Докажите тождество (a-4)(a+2)+4=(a+1)(a-3)-1
Алгебра
Докажите тождество (a-4)(a+2)+4=(a+1)(a-3)-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A(в квадрате) минус 2a минус 8 равно a(в квадрате) минус 3a плюс a минус 4
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