Сумма длины и ширины прямоугольника равна 24,6 см.Вычислите его периметр.Округлите рузультат до единиц.

Математика

Сумма длины и ширины прямоугольника равна 24,6 см.Вычислите его периметр.Округлите рузультат до единиц.

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