Сумма длины и ширины прямоугольника равна 24,6 см.Вычислите его периметр.Округлите рузультат до единиц.

Математика
Сумма длины и ширины прямоугольника равна 24,6 см.Вычислите его периметр.Округлите рузультат до единиц.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р= 24,6* 2=49,2 (см) Округляем до единиц = 49 см.
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