Калын созине ангиме курау 2 сынып
Қазақ тiлi
Калын созине ангиме курау 2 сынып
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биыл қыс қалың болды.Қыста қалың киынемыз
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