Помогитеее!!!!.. Translate into English 1.Сегодня очень пасмурно(dreary). Возможно,будет дождь. 2.
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Помогитеее!!!!.. Translate into English 1.Сегодня очень пасмурно(dreary). Возможно,будет дождь. 2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. It is a very dreary today . It will probably rain.
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