Науковий опис дуба 4 клас

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Дуб - наймогутніше дерево. Воно має широкий стовбур, великі гілки. Також дуб може жити до 50-ти років. Цікаве те, що дуб дуже міцне дерево і знього виготовляють різні предмети.А ще в Україні є найстаріший дуб! Дуб дуже гарне и сильне дерево.