Науковий опис дуба 4 клас
Українська мова
Науковий опис дуба 4 клас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуб - наймогутніше дерево. Воно має широкий стовбур, великі гілки. Також дуб може жити до 50-ти років. Цікаве те, що дуб дуже міцне дерево і знього виготовляють різні предмети.А ще в Україні є найстаріший дуб! Дуб дуже гарне и сильне дерево.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста! Напишите ответ 5-7 предложений "В чем сложность взаимоотношений между взрослыми и детьми?" На основе рассказов "Цифры" и...
Математика
Трое мальчиков решили сообща купить игрушечный вертолет но одного из них не было ?? собой денег один из его товарищ оплатил 12 руб. второй 18 руб. ...
Английский язык