Помогите пожалуйста! Напишите ответ 5-7 предложений "В чем сложность взаимоотношений между взрослыми и детьми?" На основе рассказов "Цифры" и "Детство"
Литература
Помогите пожалуйста! Напишите ответ 5-7 предложений "В чем сложность взаимоотношений между взрослыми и детьми?" На основе рассказов "Цифры" и "Детство"
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