Помогите пожалуйста! Напишите ответ 5-7 предложений "В чем сложность взаимоотношений между взрослыми и детьми?" На основе рассказов "Цифры" и "Детство"

Литература

Помогите пожалуйста! Напишите ответ 5-7 предложений "В чем сложность взаимоотношений между взрослыми и детьми?" На основе рассказов "Цифры" и "Детство"

Автор: Гость