Что за скрип что за хруст это что ещё за куст как же быть без хруста, если я капуста - Раздели на предложения и поставь в конце предложений нужные знаки.

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Что за скрип что за хруст это что ещё за куст как же быть без хруста, если я капуста - Раздели на предложения и поставь в конце предложений нужные знаки.

Автор: Гость