Что за скрип что за хруст это что ещё за куст как же быть без хруста, если я капуста - Раздели на предложения и поставь в конце предложений нужные знаки.
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Что за скрип что за хруст это что ещё за куст как же быть без хруста, если я капуста - Раздели на предложения и поставь в конце предложений нужные знаки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что за скрип? Что за хруст? Это что ещё за куст? "Как же быть без хруста, Если я-капуста! "
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