Какой город в 1020 году был столицей древней Руси ?

История
Какой город в 1020 году был столицей древней Руси ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде Нижний Новгород.
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