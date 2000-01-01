Поищи в книги которую ты читаешь предложение с однородными членами
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Поищи в книги которую ты читаешь предложение с однородными членами
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Мы играли, бегали, прыгали, радовались хорошей погоде.
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