Какую функцию выполняет дренаж

Биология
Какую функцию выполняет дренаж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 чтоб защитить корни растения от переувлажнения
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