ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ДВУ КОНТРОЛЕРОВ ОНИ МОГУТ ЗА 8 часов работы проверить 48 изготовленных аппаратов. Первый контролер при той же производительности может выполнить один всю эту работу за 12 часов. Сколько времени потребуется...

Математика
ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ДВУ КОНТРОЛЕРОВ ОНИ МОГУТ ЗА 8 часов работы проверить 48 изготовленных аппаратов. Первый контролер при той же производительности может выполнить один всю эту работу за 12 часов. Сколько времени потребуется второму контролеру на всю эту работу, если он будет работать как раньше один ис той же производительностью
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:12=4 ап в час производит первый 4*8=32 ап за 8 часов произвел первый 48-32=16 ап произвел второй за 8 часов 16:8=2 аппарата в час производит второй 48:2=24часа потребуется второму рабочему, чтобы одному произвести 48 аппаратов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Где больше стран В западном или Восточном полушарии Северном или Южном полушарии?
Ответить
Математика
2т4ц3кг-19ц25кг=?ПОМОГИТЕ!!!
Ответить
Математика
Математики, друзья мои, мне нужна ваша помощь. Трудная задача, поэтому даю много баллов. С А и B одновременно напротив друг друга выехали два мот...
Ответить
Математика
Помогите с матем. дам 20 баллов! номера - 195, 193, 192
Ответить
Математика
Представьте неправильную дробь 20/9 в виде смешаного числа ответ нужен срочно плиз
Ответить