ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ДВУ КОНТРОЛЕРОВ ОНИ МОГУТ ЗА 8 часов работы проверить 48 изготовленных аппаратов. Первый контролер при той же производительности может выполнить один всю эту работу за 12 часов. Сколько времени потребуется...

Математика

ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ДВУ КОНТРОЛЕРОВ ОНИ МОГУТ ЗА 8 часов работы проверить 48 изготовленных аппаратов. Первый контролер при той же производительности может выполнить один всю эту работу за 12 часов. Сколько времени потребуется второму контролеру на всю эту работу, если он будет работать как раньше один ис той же производительностью

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