Представьте неправильную дробь 20/9 в виде смешаного числа ответ нужен срочно плиз

Математика
Представьте неправильную дробь 20/9 в виде смешаного числа ответ нужен срочно плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20/9 = 2 2/9 Объяснение: в числе 20 есть две девятки, поэтому пишем 2 целое число, и так как 20-2*9=2 пишем дробью 2/9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста там должны быть ну как уравнение не просто ответ а уравнение
Ответить
Математика
Сапожники отремонтировали до обеда 28 пар обуви,а после обеда на 16 пар больше,чем д?? обеда. Поставь к даному условию такой вопрос,чтобы задача ...
Ответить
География
Природные условия и ресурсы Турции и Индонезии
Ответить
Русский язык
Сочинение по теме: что такое отзывчивость. Буду очень благодарна, за помощь!
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста в уравнением 28-19у=34+5(8-у)
Ответить