Представьте неправильную дробь 20/9 в виде смешаного числа ответ нужен срочно плиз
Математика
Представьте неправильную дробь 20/9 в виде смешаного числа ответ нужен срочно плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20/9 = 2 2/9 Объяснение: в числе 20 есть две девятки, поэтому пишем 2 целое число, и так как 20-2*9=2 пишем дробью 2/9
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